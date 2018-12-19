Шарифьянов: Кольцов — легенда КХЛ, самый результативный защитник в России

Нападающий «Нефтехимика» Тимур Шарифьянов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

«Обстановка профессиональная, все рвутся в бой. Перебросав накануне «Трактор» — 37-9, победы не добились, но при такой агрессивной игре результат обязательно придёт.

Мы не паникуем: свои лучшие матчи в этом сезоне «Нефтехимик» проводит именно против лидеров — «Ак Барса», «Автомобилиста», «Магнитки», ЦСКА. Игра с «Автомобилистом»? Знаю, что Кольцов — легенда КХЛ, самый результативный защитник в истории российского хоккея. А ещё в среду наше молодёжное звено сможет себя проверить рядом с другими звездами — Секстоном, Доусом, Коваржем. Постараемся не ударить в грязь лицом.

В КХЛ очень высокий уровень. Это касается и скоростей, и темпа самой игры, и цены ошибки. Считаю, что каждый матч в КХЛ для меня сейчас бесценный опыт», — цитирует Шарифьянова Russia-Hockey.