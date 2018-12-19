Сушинский: Шумаков добавит атаке «Авангарда» креативности и вариативности

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение контракта с нападающим Сергеем Шумаковым.

«В течение всего сезона мы ищем возможности для усиления и, конечно, рады, что состав нашей команды пополнил Сергей Шумаков. Сильные стороны этого нападающего известны: техническое мастерство, бросок, голевое чутьё. Всё это добавит нашей атаке креативности и вариативности, что крайне важно сейчас, по ходу гонки за лидерство в нашем дивизионе, когда необходимо стабильно набирать очки. Уверен, нашему новичку поможет и тот пусть недолгий, но важный заокеанский опыт, который Шумаков получил в начале нынешнего сезона. Ждём от Сергея результативных действий как в равных составах, так и в большинстве», — цитирует Сушинского официальный сайт «Авангарда».

7 декабря Шумаков прошёл драфт отказов «Вашингтон Кэпиталз». Форвард не провёл ни одного официального матча за основную команду «Вашингтона», играл только за фарм-клуб. После этого Сергей заключил контракт со «Спрингфилд Тандербёрдз». За фарм-клуб «Флориды Пантерз» Шумаков сыграл три матча, в которых забросил одну шайбу. 13 декабря фарм «Флориды» расторг контракт с игроком. В АХЛ Шумаков в общей сложности провёл 13 матчей, записав в актив 5 (4+1) баллов при показателе полезности «+3».



27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.