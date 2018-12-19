МХЛ: «Русские Витязи» и «Атланты» суммарно набрали 234 минуты штрафа

«Русские Витязи» и «Атланты» в матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги общими усилиями набрали 234 штрафные минуты. Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу молодёжной команды «Витязя».

Основные боевые действия развернулись на льду за несколько минут до конца третьего периода, в результате чего по четыре игрока каждой команды заработали удаления до конца матча. Со стороны «Атлантов» в раздевалку досрочно отправились Андрей Смирнов, Артур Гилязеев, Никита Христов и Сергей Гончарук. В другую раздевалку были отправлены Захар Бардаков, Дмитрий Зайцев, Павел Горохов и Даниил Пыленков.

Ранее Бардаков также был наказан малым и дисциплинарным штрафами за атаку в область головы и шеи. Таким образом, в общей сложности Захар заработал в этой игре 37 минут штрафа.