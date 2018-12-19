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Игроки «Торпедо» провели открытый урок для детей в общеобразовательной школе

Игроки «Торпедо» провели открытый урок для детей в общеобразовательной школе
Хоккей / КХЛ

Нападающие «Торпедо» Владимир Галузин и Кирилл Ураков провели открытый урок для детей общеобразовательной школы № 24, информирует официальный сайт нижегородского клуба.

В рамках живого и непринуждённого общения с детьми хоккеисты нашей команды более часа отвечали на все интересующие вопросы о хоккее, жизни и многом другом. Завершилось мероприятие фотографированием, автограф-сессией и раздачей сувениров от хоккейного клуба «Торпедо».

Фото: Официальный сайт ХК «Торпедо»

Также игроки команды подарили юным болельщикам билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором», который состоится сегодня, 19 декабря, в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный».

Фото: Официальный сайт ХК «Торпедо»

Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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