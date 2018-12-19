Арбитр КХЛ Одиньш: на войну в Боснию поехал за приключениями и адреналином

Арбитр Континентальной хоккейной лиги Эдуард Одиньш вспомнил о своей службе в миротворческих силах в Боснии.

«Что было самым страшным? Масштаб бедствия и последствия войны. Разрушенные здания, заминированные поля, покалеченные люди и изломанные судьбы. Всё это очень давило. Хотелось поскорее вырваться из этой среды и вернуться домой.

Мы участвовали только в операциях – проводили проверки, осуществляли патрулирование. К счастью, серьёзные ЧП обошли меня стороной. Какие-то взрывы, перестрелки были до и после, но во время моего пребывания в Боснии подобного не случалось. И смерть своими глазами я не видел.

Я служил в латвийской армии и остался на сверхсрочную. Подписал профессиональный контракт, после чего уехал в Боснию на полгода. Это был неплохой способ заработать, хотя по нынешним временам те деньги кажутся просто смешными. Ещё хотелось приключений и адреналина. С годами это желание притупляется, но тогда оно было достаточно острым», — цитирует Одиньша официальный сайт КХЛ.