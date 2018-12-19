Наместников — о сезоне: «Рейнджерс» не хватает опыта, а у меня игра не идёт

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников прокомментировал спад в игре «синерубашечников».

«Нам не хватает стабильности. Мы играем 20 минут, а потом встаём в защите. Нас крутят и забивают. Надо играть 60 минут, а мы то делаем это, то не делаем. У нас молодая команда, которой, возможно, не хватает опыта. Но мы отступаем, когда начинаем вести в счёте. Даём сопернику много места. Это проблема, которую нужно обсуждать и улучшать. Сколько уже игр мы ведём в счёте и проигрываем. С этим нужно разобраться внутри команды и двигаться дальше.

Моя игра? Знаю, что могу играть лучше, но пока не идёт. Через работу, надеюсь, пройдёт всё. Поэтому буду работать», — цитирует Наместникова официальный сайт НХЛ.