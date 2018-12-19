Рирден: Овечкин почувствовал всю прелесть победы, он хочет повторить успех

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением об игре капитана «столичной» команды Александра Овечкина.

«Я считаю, что у него гора с плеч упала, когда он выиграл Кубок. И есть ещё один момент. Он почувствовал всю прелесть победы, ему это понравилось, и он хочет повторить успех», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Активная результативная серия Овечкина составляет 14 матчей. Результативная серия Овечкина — шестая за историю НХЛ среди игроков старше 32 лет. Рекорд принадлежит Адаму Оутсу — 20 матчей в сезоне-1996/97 в возрасте 34 лет. 34-летний Горди Хоу в сезоне-1962/63 набирал очки в 16 матчах подряд. По 15 матчей продлились серии с набранными очками Люка Робитайла (34 года, сезон-1999/00), Уэйна Гретцки (35, 1996/97) и Криса Челиоса (33, 1995/96). 33-летний Овечкин делит шестое место с Марселем Дионном (33, 1984/85) и Хоу (35, 1963/64).