КХЛ присвоила нападающему «Адмирала» Мареку Говорке статус НСА

Дисциплинарный комитет КХЛ принял решение присвоить статус «Неограниченно свободный агент» хоккеисту Мареку Говорке в связи с расторжением контракта с «Адмиралом», информирует официальный сайт лиги.

В этом сезоне 34-летний словак сделал три результативные передачи в 21 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «-12». В среднем за матч Говорка проводил на льду 12 минут 50 секунд.

В минувшем сезоне 33-летний Говорка играл за «Кошице». В 48 матчах регулярного чемпионата Словакии он набрал 39 (14+25) очков. В четырёх матчах плей-офф Марек не сумел отметиться баллами.

Также он играл за сборную Словакии на Олимпийских играх 2018 года и на ЧМ-2018. Высшим достижением в карьере опытного форварда являются серебряные медали чемпионата мира 2012 года.