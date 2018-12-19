Бекстрём: очень приятно смотреть за игрой Овечкина, он забивает в каждой игре

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением об игре капитана «столичной» команды Александра Овечкина.

«Очень приятно видеть, как он играет. Он чувствует себя уверенно. За ним интересно наблюдать, потому что он забивает в каждой игре. Зрители ждут от него голов в каждой смене? Так было в сезоне, когда он забросил 65 шайб. Тогда зал так же шумел, когда шайба оказывалась у него. Люди думали, что сейчас он забьёт.

Мы по-прежнему ставим перед собой самые высокие задачи, ждём очень многого. Но победа помогла нам избавиться от внутреннего напряжения. Мысль о том, что мы никак не можем выиграть, сидела у каждого из нас в голове очень давно. Сейчас мы можем успокоиться и просто играть в хоккей. Надеюсь, у нас получится повторить этот успех», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Активная результативная серия Овечкина составляет 14 матчей. Результативная серия Овечкина — шестая за историю НХЛ среди игроков старше 32 лет. Рекорд принадлежит Адаму Оутсу — 20 матчей в сезоне-1996/97 в возрасте 34 лет. 34-летний Горди Хоу в сезоне-1962/63 набирал очки в 16 матчах подряд. По 15 матчей продлились серии с набранными очками Люка Робитайла (34 года, сезон-1999/00), Уэйна Гретцки (35, 1996/97) и Криса Челиоса (33, 1995/96). 33-летний Овечкин делит шестое место с Марселем Дионном (33, 1984/85) и Хоу (35, 1963/64).