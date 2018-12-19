Дацюк — о ротации в СКА: я плохо отношусь к такой политике

Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал лишение себя должности капитана, поделился мнением о ротации в «армейском» клубе, а также отозвался о возможности возвращения в родной «Автомобилист».

«Почему лишили должности капитана в СКА? Это решение останется в раздевалке команды. Что касается моего отношения, я начинал обычным солдатом и продолжу им быть, буду играть, помогать партнёрам и команде. У нас много достойных хоккеистов. Евгений Кетов — хороший игрок, я буду помогать ему по мере возможностей.

Ротация состава в СКА? Ха-ха. Я плохо отношусь к такой политике, можно сказать, ротации. Я с ней не совсем согласен.

СКА или ЦСКА? В СКА очень хорошая организация, одна из лучших в России, в КХЛ в частности. Но у меня тёплые воспоминания от работы с двумя этими клубами. СКА — моя любимая команда после «Автомобилиста». Вернуться в «Автомобилист»? Желание есть. Главное, чтобы и возможность была. Я уже говорил, что хочу не присутствовать на площадке, а помогать команде», — сказал Дацюк в эфире «Матч ТВ».