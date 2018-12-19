Зарипов: до матча мы с Мозякиным не друзья, после — можем пожать друг другу руки

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Металлургом». 37-летний хоккеист защищал цвета «Магнитки» с 2013 по 2017 год.



«Я не общался с Мозякиным на предмет предстоящей игры. До матча мы с Сергеем не друзья. После игры можем пожать друг другу руки, пообщаться, обменяться опытом и разъехаться дальше.



Не люблю делать прогнозы, но уверен в одном – в игре с «Магниткой» наша команда выложится на 110%. «Металлург» — прямой конкурент «Ак Барса» в борьбе за лидерство, в будущем нам нужно быть более уверенными», — сказал Зарипов в интервью клубному телевидению.



Матч «Ак Барс» — «Металлург» состоится сегодня, 19 декабря, начало – в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.