Овечкин — об игре с «Питтсбургом»: большое соперничество, фанаты увлечены этим

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о предстоящей игре с «Питтсбург Пингвинз», которая состоится в ночь с 19 на 20 декабря (мск).



«Это большое соперничество, с большим количеством эмоций. Фанаты увлечены этим. Конечно, хочется набрать как можно больше очков, но я всегда говорю, что нельзя забивать в каждой игре. Нельзя набирать очки каждый вечер. Это трудно. Лига сейчас сложна. Если набираешь очко или забиваешь гол, то ты счастливчик. Я просто стараюсь изо всех сил», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.



Овечкина признали лучшим хоккеистом прошедшей игровой недели. В трёх матчах россиянин забросил семь шайб и оформил два хет-трика подряд. Результативная серия капитана «столичных» насчитывает 14 игр.

Не день Овечкина. Александр не сделал три хет-трика подряд Гол, победный буллит и рекордная серия по очкам. Всего-то.