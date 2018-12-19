Защитник «Северстали» Илья Хохлов дисквалифицирован на две игры

Защитник «Северстали» Илья Хохлов пропустит ближайшие два матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Во встрече с «Барысом» (0:3) хоккеист череповецкой команды был удалён до конца игры за толчок соперника на борт.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Северстали» Илью Хохлова по п. 1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Видео эпизода также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Хохлов не поможет команде Андрея Разина в выездных матчах с «Авангардом» (20 декабря) и «Салаватом Юлаевым» (22 декабря).