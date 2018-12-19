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«Нефтехимик» — «Автомобилист»: в составе хозяев дебютирует Ярослав Косов

«Нефтехимик» — «Автомобилист»: в составе хозяев дебютирует Ярослав Косов
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» и «Автомобилист» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнекамске. Игра состоится сегодня, 19 декабря, начало – в 19:00 мск.

В составе хозяев дебютирует нападающий Ярослав Косов, начинавший нынешний сезон в составе «Спартака».

«Нефтехимик»:

Ежов (Коротаев);
Брынцев — Мусин; Галимов — Нестрашил — Косов;
Сергеев — Полашек; Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;
Волгин — Шарипзянов; Падакин — Куликов — Хайруллин;
Семёнов, Аркалов — Шарифьянов — Шиксатдаров; Здунов.

«Автомобилист»:

Коварж (Макаров);
Трямкин – Василевский, Доус – Да Коста – Голышев;
Бодров – Мамкин, Гареев – Паре – Секстон;
Кольцов – Лямин, Чесалин – Кучерявенко – Грачёв;
Переляев, Обидин – Торченюк – Сетдиков, Рассейкин.

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