«Нефтехимик» — «Автомобилист»: в составе хозяев дебютирует Ярослав Косов

«Нефтехимик» и «Автомобилист» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнекамске. Игра состоится сегодня, 19 декабря, начало – в 19:00 мск.



В составе хозяев дебютирует нападающий Ярослав Косов, начинавший нынешний сезон в составе «Спартака».



«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Брынцев — Мусин; Галимов — Нестрашил — Косов;

Сергеев — Полашек; Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;

Волгин — Шарипзянов; Падакин — Куликов — Хайруллин;

Семёнов, Аркалов — Шарифьянов — Шиксатдаров; Здунов.



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Трямкин – Василевский, Доус – Да Коста – Голышев;

Бодров – Мамкин, Гареев – Паре – Секстон;

Кольцов – Лямин, Чесалин – Кучерявенко – Грачёв;

Переляев, Обидин – Торченюк – Сетдиков, Рассейкин.

«Автомобилист» не будет первым. Как закончат год клубы Востока? А «Трактор» и «Сибирь» продолжат движение вверх.