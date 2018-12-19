«Нефтехимик» и «Автомобилист» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнекамске. Игра состоится сегодня, 19 декабря, начало – в 19:00 мск.
В составе хозяев дебютирует нападающий Ярослав Косов, начинавший нынешний сезон в составе «Спартака».
«Нефтехимик»:
Ежов (Коротаев);
Брынцев — Мусин; Галимов — Нестрашил — Косов;
Сергеев — Полашек; Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;
Волгин — Шарипзянов; Падакин — Куликов — Хайруллин;
Семёнов, Аркалов — Шарифьянов — Шиксатдаров; Здунов.
«Автомобилист»:
Коварж (Макаров);
Трямкин – Василевский, Доус – Да Коста – Голышев;
Бодров – Мамкин, Гареев – Паре – Секстон;
Кольцов – Лямин, Чесалин – Кучерявенко – Грачёв;
Переляев, Обидин – Торченюк – Сетдиков, Рассейкин.
«Нефтехимик» — «Автомобилист»: в составе хозяев дебютирует Ярослав Косов