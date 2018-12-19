«Ак Барс» — «Металлург»: стали известны составы команд

«Ак Барс» и «Металлург» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани.
«Ак Барс»:
Гарипов (Подъяпольский);
Яруллин – Марков, Секач – Азеведу – Зарипов;
Манухов – Батыршин, Глухов – Попов – Галиев;
Абросимов – Лямкин, Лукоянов – Михеев – Потапов;
Ткачёв – Основин – Клинкхаммер, Кара.
«Металлург» Мг:
Кошечкин (Загидулин);
Верещагин – Антипин, Пакаринен – Расмуссен — Чибисов;
Матушкин – Бирюков, Мозякин – Шор — Булирж;
Береглазов – Рылов, Любимов – Эллисон — Кулёмин;
Зайцев, Язьков – Неколенко – Тимкин, Дорофеев.
Матч «Ак Барс» — «Металлург» состоится сегодня, 19 декабря, начало – в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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