«Ак Барс» — «Металлург»: казанцы забросили две шайбы с интервалом в 13 секунд

«Ак Барс» забросил две шайбы по ходу первого периода домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом».



Счёт на 14-й минуте открыл нападающий казанского клуба Артём Михеев, а затем преимущество хозяев укрепил Джастин Азеведу. Примечательно, что две шайбы влетели в ворота Василия Кошечкина с интервалом в 13 секунд.

Видео гола Михеева также можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Видео гола Азеведу можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Металлург». Казанская команда одержала 11 побед в последних 12 матчах регулярного чемпионата, клуб из Магнитогорска победил дважды в предыдущих трёх играх.