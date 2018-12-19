«Ак Барс» — «Металлург»: казанцы забросили две шайбы с интервалом в 13 секунд

«Ак Барс» забросил две шайбы по ходу первого периода домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом».
Счёт на 14-й минуте открыл нападающий казанского клуба Артём Михеев, а затем преимущество хозяев укрепил Джастин Азеведу. Примечательно, что две шайбы влетели в ворота Василия Кошечкина с интервалом в 13 секунд.
Видео гола Михеева также можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Видео гола Азеведу можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Металлург». Казанская команда одержала 11 побед в последних 12 матчах регулярного чемпионата, клуб из Магнитогорска победил дважды в предыдущих трёх играх.
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