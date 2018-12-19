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Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Опубликован список травмированных игроков КХЛ
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала на своём сайте список травмированных игроков по состоянию на 19 декабря.

«Авангард»:
Мартынов Егор
Рямё Карри.

«Автомобилист»:
Белоусов Георгий
Егоршев Станислав
Литовченко Вячеслав.

«Адмирал»:
Мерескин Александр
Сироткин Никита
Таратунин Тимур.

«Ак Барс»:
Ландер Антон
Малыхин Фёдор
Юдин Дмитрий.

«Амур»:
Коларж Ян
Кондратьев Максим
Лазарев Антон
Мурыгин Алексей
Турбин Павел.

«Барыс»:
Боченски Брэндон
Сагадеев Антон.

«Витязь»:
Чернов Павел.

«Динамо» Рига:
Скворцов Гунарс.

«Йокерит»:
Анттила Марко
Ландин Майк
Регин Петер
Рясянен Эмели.

«Куньлунь Ред Стар»:
Граньяни Марк-Андре
Кейн Кори
Парлетт Блэйк
Редлихс Кришьянис
Сундстрём Юхан.

«Локомотив»:
Коршков Егор
Красковский Павел
Локтионов Андрей
Юртайкин Данил.

«Салават Юлаев»:
Солодухин Вячеслав.

«Северсталь»:
Васильев Валерий
Казаковцев Николай
Казионов Дмитрий
Макаров Александр.

«Сибирь»:
Мнацян Самвел
Пиганович Олег.

«Спартак»:
Григорьев Михаил.

«Торпедо»:
Макаренко Павел
Ураков Кирилл.

«Трактор»:
Бергстрём Александр
Глинкин Антон
Губарев Данил
Гюнге Рихард
Полыгалов Игорь
Хлыстов Никита.

ХК «Динамо» Москва:
Алексеев Андрей
Афиногенов Максим.

ХК «Сочи»:
Барулин Константин
Лугин Дмитрий
Мосалёв Денис
Овитю Йоанн
Погоришный Олег.

ЦСКА
Робинсон Мэт.

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