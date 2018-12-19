Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала на своём сайте список травмированных игроков по состоянию на 19 декабря.



«Авангард»:

Мартынов Егор

Рямё Карри.



«Автомобилист»:

Белоусов Георгий

Егоршев Станислав

Литовченко Вячеслав.



«Адмирал»:

Мерескин Александр

Сироткин Никита

Таратунин Тимур.



«Ак Барс»:

Ландер Антон

Малыхин Фёдор

Юдин Дмитрий.



«Амур»:

Коларж Ян

Кондратьев Максим

Лазарев Антон

Мурыгин Алексей

Турбин Павел.



«Барыс»:

Боченски Брэндон

Сагадеев Антон.



«Витязь»:

Чернов Павел.



«Динамо» Рига:

Скворцов Гунарс.



«Йокерит»:

Анттила Марко

Ландин Майк

Регин Петер

Рясянен Эмели.



«Куньлунь Ред Стар»:

Граньяни Марк-Андре

Кейн Кори

Парлетт Блэйк

Редлихс Кришьянис

Сундстрём Юхан.



«Локомотив»:

Коршков Егор

Красковский Павел

Локтионов Андрей

Юртайкин Данил.



«Салават Юлаев»:

Солодухин Вячеслав.



«Северсталь»:

Васильев Валерий

Казаковцев Николай

Казионов Дмитрий

Макаров Александр.



«Сибирь»:

Мнацян Самвел

Пиганович Олег.



«Спартак»:

Григорьев Михаил.



«Торпедо»:

Макаренко Павел

Ураков Кирилл.



«Трактор»:

Бергстрём Александр

Глинкин Антон

Губарев Данил

Гюнге Рихард

Полыгалов Игорь

Хлыстов Никита.



ХК «Динамо» Москва:

Алексеев Андрей

Афиногенов Максим.



ХК «Сочи»:

Барулин Константин

Лугин Дмитрий

Мосалёв Денис

Овитю Йоанн

Погоришный Олег.



ЦСКА

Робинсон Мэт.