Континентальная хоккейная лига опубликовала на своём сайте список травмированных игроков по состоянию на 19 декабря.
«Авангард»:
Мартынов Егор
Рямё Карри.
«Автомобилист»:
Белоусов Георгий
Егоршев Станислав
Литовченко Вячеслав.
«Адмирал»:
Мерескин Александр
Сироткин Никита
Таратунин Тимур.
«Ак Барс»:
Ландер Антон
Малыхин Фёдор
Юдин Дмитрий.
«Амур»:
Коларж Ян
Кондратьев Максим
Лазарев Антон
Мурыгин Алексей
Турбин Павел.
«Барыс»:
Боченски Брэндон
Сагадеев Антон.
«Витязь»:
Чернов Павел.
«Динамо» Рига:
Скворцов Гунарс.
«Йокерит»:
Анттила Марко
Ландин Майк
Регин Петер
Рясянен Эмели.
«Куньлунь Ред Стар»:
Граньяни Марк-Андре
Кейн Кори
Парлетт Блэйк
Редлихс Кришьянис
Сундстрём Юхан.
«Локомотив»:
Коршков Егор
Красковский Павел
Локтионов Андрей
Юртайкин Данил.
«Салават Юлаев»:
Солодухин Вячеслав.
«Северсталь»:
Васильев Валерий
Казаковцев Николай
Казионов Дмитрий
Макаров Александр.
«Сибирь»:
Мнацян Самвел
Пиганович Олег.
«Спартак»:
Григорьев Михаил.
«Торпедо»:
Макаренко Павел
Ураков Кирилл.
«Трактор»:
Бергстрём Александр
Глинкин Антон
Губарев Данил
Гюнге Рихард
Полыгалов Игорь
Хлыстов Никита.
ХК «Динамо» Москва:
Алексеев Андрей
Афиногенов Максим.
ХК «Сочи»:
Барулин Константин
Лугин Дмитрий
Мосалёв Денис
Овитю Йоанн
Погоришный Олег.
ЦСКА
Робинсон Мэт.
Опубликован список травмированных игроков КХЛ