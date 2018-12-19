«Филадельфия» выставила Раделя Фазлеева на драфт отказов

«Филадельфия Флайерз» приняла решение отказаться от услуг нападающего Раделя Фазлеева.



По информации североамериканского обозревателя Эллиотта Фридмана, 22-летний россиянин выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта по обоюдному согласию. Фазлеев, выбранный «лётчиками» на драфте-2014 под 168-м номером, не провёл за команду ни одной игры в Национальной хоккейной лиге.



В этом сезоне хоккеист отдал две результативные передачи в 15 матчах в Американской хоккейной лиге, где защищал цвета «Лихай Вэлли Фантомс». В прошлом сезоне Фазлеев провёл 63 игры в регулярном чемпионате АХЛ, забросив четыре шайбы и отдав 15 результативных передач. В плей-офф россиянин набрал 2 (0+2) очка в четырёх играх.

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