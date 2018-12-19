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«Металлург» победил «Ак Барс» в серии буллитов, отыгравшись с 1:3

«Металлург» победил «Ак Барс» в серии буллитов, отыгравшись с 1:3
Хоккей / КХЛ

«Металлург» обыграл «Ак Барс» со счётом 4:3 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Казани.

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В первом периоде шайбы дважды оказалась в воротах голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина. Артём Михеев и Джастин Азеведу огорчили гостей с интервалом в 13 секунд. Во втором игровом отрезке подопечные Йозефа Яндача отыграли одну шайбу стараниями Ивана Верещагина, на что казанский клуб ответил точным броском Даниса Зарипова. В третьей двадцатиминутке уральская команда вновь сократила отставание до минимума благодаря голу Ииро Пакаринену, а на последней минут Мэтт Эллисон восстановил паритет. Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостей.

«Ак Барс» потерпел второе поражение в последних 13 матчах, «Металлург» одержал вторую победу подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2018, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 4
2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Михеев (Потапов) – 13:35 (5x5), 2:0 – Азеведу (Манухов, Батыршин) – 13:48 (5x5), 2:1 – Верещагин (Расмуссен) – 26:43 (5x5), 3:1 – Зарипов (Азеведу, Секач) – 30:33 (5x5), 3:2 – Пакаринен (Чибисов) – 44:13 (5x5), 3:3 – Эллисон (Матушкин, Мозякин) – 59:26 (6x5), 3:4 – Матушкин – 65:00 ( ПБ)
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