«Металлург» победил «Ак Барс» в серии буллитов, отыгравшись с 1:3

«Металлург» обыграл «Ак Барс» со счётом 4:3 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Казани.



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В первом периоде шайбы дважды оказалась в воротах голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина. Артём Михеев и Джастин Азеведу огорчили гостей с интервалом в 13 секунд. Во втором игровом отрезке подопечные Йозефа Яндача отыграли одну шайбу стараниями Ивана Верещагина, на что казанский клуб ответил точным броском Даниса Зарипова. В третьей двадцатиминутке уральская команда вновь сократила отставание до минимума благодаря голу Ииро Пакаринену, а на последней минут Мэтт Эллисон восстановил паритет. Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостей.



«Ак Барс» потерпел второе поражение в последних 13 матчах, «Металлург» одержал вторую победу подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.