Как стало известно «Чемпионату», 22-летний нападающий Радель Фазлеев в ближайшее время подпишет контракт с «Ак Барсом». Ожидается, что соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона. Казанцы владеют правами на форварда в КХЛ.

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В свою очередь генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышев заявил, что по вопросу подписания контракта с Фазлеевым идут переговоры.

Ранее «Филадельфия Флайерз» приняла решение отказаться от услуг нападающего, выставив его на безусловный драфт отказов. Фазлеев, выбранный «лётчиками» на драфте-2014 под 168-м номером, не провёл за команду ни одной игры в Национальной хоккейной лиге.



В этом сезоне хоккеист отдал две результативные передачи в 15 матчах в Американской хоккейной лиге, где защищал цвета «Лихай Вэлли Фантомс». В прошлом сезоне Фазлеев провёл 63 игры в регулярном чемпионате АХЛ, забросив четыре шайбы и отдав 15 результативных передач. В плей-офф россиянин набрал 2 (0+2) очка в четырёх играх.