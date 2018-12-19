Мартемьянов: «Нефтехимик» прилично давил, но вратарь оставил нас в игре

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги выездного матча с «Нефтехимиком» (2:1).



«Очень напряжённый матч. Попросили ребят сыграть чётко в обороне. Молодцы, с этим справились. В первом периоде соперник очень прилично давил «Автомобилист». Спасибо вратарю, оставил нас в игре. Контратаки проводили острые, но нереализованных моментов набралось достаточно. Ещё раз повторю, матч получился боевым. Благодарю парней за самоотверженность, много шайб на себя поймали. Готовимся к следующей игре», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции после матча.



«Автомобилист» одержал пятую победу в последних шести встречах регулярного чемпионата, «Нефтехимик» потерпел второе поражение подряд.