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Назаров: желания у игроков «Нефтехимика» было вагон, но одного старания мало

Назаров: желания у игроков «Нефтехимика» было вагон, но одного старания мало
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о домашней игре с «Автомобилистом» (1:2).

«Хотелось бы поблагодарить болельщиков за то, что верят в команду. Ребятам нужно сказать спасибо за старания, но этого мало. Желания сегодня было вагон, это было видно, на мой взгляд. Что-то где-то не получается, что-то где-то от нас отвернулось. Ищем, разговариваем. Постараемся найти в следующей игре», — сказал Назаров на пресс-конференции после матча.

«Автомобилист» одержал пятую победу в последних шести встречах регулярного чемпионата, «Нефтехимик» потерпел второе поражение подряд. Клуб из Екатеринбурга продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, нижнекамская команда находится за пределами восьмёрки.

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