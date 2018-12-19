Билялетдинов: где-то «Ак Барс» недоработал, что и повлияло на игру с «Магниткой»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:4 Б). В ходе игры казанская команда дважды лидировала с разницей в две шайбы.



«Матч был очень хороший, команды играли интересно. Думаю, всем понравилось. Должен сказать, что ребята играют с хорошей отдачей, сегодня они забивали хорошие шайбы. Но есть определённые нюансы, где-то мы недоработали, что и повлияло на игру», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».



В первом периоде шайба дважды оказалась в воротах голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина — Артём Михеев и Джастин Азеведу огорчили гостей с интервалом в 13 секунд. Во втором игровом отрезке подопечные Йозефа Яндача отыграли одну шайбу стараниями Ивана Верещагина, на что казанский клуб ответил точным броском Даниса Зарипова. В третьей двадцатиминутке уральская команда вновь сократила отставание до минимума благодаря голу Ииро Пакаринену, а на последней минут Мэтт Эллисон восстановил паритет. Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостей.

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