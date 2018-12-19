Яндач: по мнению «Металлурга», перед голом Зарипова был проброс

Наставник «Металлурга» Йозеф Яндач поделился эмоциями после победы в игре с «Ак Барсом» (4:3 Б). В ходе игры уральская команда уступала со счётом 0:2 и 1:3.



«Мы очень рады, что победили в сложном матче, с «Ак Барсом» всегда тяжело играть. В первом периоде неплохо играли, но получили два гола, потом было тяжело. Команда работала до конца, могу сказать спасибо всем хоккеистам за матч. В овертайме у нас были моменты, чтобы забить, но не получилось в большинстве, потом выиграли по буллитам. У «Металлурга» многие игроки в этом сезоне не забивают, но сегодня — не знаю почему — забили первые три буллита и выиграли.



После гола Зарипова мы были недовольны, потому что, по нашему мнению, перед голом был проброс.

Видео гола Зарипова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Язьков? В начале сезона он не был готов так, как мы бы хотели. Он работал, сейчас выходит в третьем звене, улучшает свою игру. У парня бывают шикарные моменты в атаке, но нужно добавлять в обороне. И чтобы у него хороший матч не чередовался с плохим, чтобы игра стала ровной», — приводит слова чеха официальный сайт «Ак Барса».