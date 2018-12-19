Тертышный: отдельно хочу отметить игроков «Трактора», выходивших в меньшинстве

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный прокомментировал результат матча с «Торпедо» (3:2 ОТ).



«Хороший получился матч, тяжёлый. Хочу поблагодарить ребят за игру, хочу поздравить их с победой. В отдельности спасибо нашим ребятам, выходившим в меньшинстве. Мы хоть и пропустили, но они молодцы. Сегодня также очень хорошо сыграло большинство. Мы очень рады этой победе», — цитирует Тертышного официальный сайт челябинского клуба.



Гости открыли счёт на 19-й минуте благодаря Кристиану Томасу, реализовавшему численное преимущество. Подопечные Дэвида Немировски отыгрались во втором периоде стараниями Энди Мили, отметившегося точным броском в большинстве. На 54-й минуте Ник Бэйлен поразил ворота хозяев и снова вывел челябинский клуб вперёд. «Торпедо» отыгралось в концовке благодаря Роберту Саболичу, реализовавшему большинство. В овертайме победу гостям принёс Илья Карпухин.

«Трактор» в овертайме обыграл «Торпедо», одержав третью победу подряд