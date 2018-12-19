Зарипов — о Мозякине: уже 38-й год подкрадывается, а он постоянно ворчит

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился эмоциями после матча с «Металлургом» (3:4 Б).



«Как бы это грустно ни звучало, мы отдали игру и позволили сопернику многое. В основном вся игра протекала в нашей зоне, отсюда и такой результат.



Первые два периода «Ак Барс» смотрелся лучше, но я не знаю, что произошло. На усталость валить нет смысла, просто как-то задрожали некоторые ребята. И все мы прекрасно знаем Сергея Мозякина, как он колотит голы со своей точки. Это глупая ошибка — позволили ему бросить. Хоть он и не сам забросил, но с добивания люди разобрались быстро. В принципе наша игра была, мы обязаны были доводить до победы. Но это матч регулярного чемпионата, и я считаю, что это даже, может быть, полезно, что проиграли лидеру.



По поводу недовольства Мозякина после гола: он всегда недоволен, у него так бывает периодически. Уже 38-й год подкрадывается, он постоянно ворчит и ворчит, по любой ситуации, если она его не устраивает», — приводит слова Зарипова пресс-служба казанского клуба.

Зарипов: до матча мы с Мозякиным не друзья, после — можем пожать друг другу руки