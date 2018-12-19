Основин: «Ак Барс» подвела концовка, мы сами отдали инициативу «Металлургу»

Нападающий «Ак Барса» Вячеслав Основин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:4 Б). В ходе игры казанский клуб дважды выигрывал с разницей в две шайбы.



«Неплохо играли, хороший матч. К сожалению, проиграли, концовка подвела нас — нужно было спокойно играть в зоне соперника. Получается, что «Ак Барса» задавил: перевели игру к нам в зону и забили третий гол. Наша команда сама отдала инициативу.



Тренер сказал, чтобы я бил буллит четвёртым. Я вышел. Заранее знал, что буду делать, и получилось забить.



Это хоккей, всё бывает. Конечно, плохо, что мы проиграли, но жизнь на этом не заканчивается, сезон продолжается. К следующему матчу команда подойдёт во всеоружии, будем готовиться», — цитирует Основина официальный сайт «Ак Барса».

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