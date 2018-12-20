Евгений Малкин обогнал Мориса Ришара по очкам за карьеру в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз» (завершился второй период, счёт — 1:2). Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился результативной передачей на Сидни Кросби.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Набранное очко стало для воспитанника магнитогорского хоккея 967-м в 818 матчах в НХЛ. Он обошёл Мориса Ришара (966) и теперь занимает 93-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Следующей целью для Малкина является результат Шона Доуна (972).

32-летний Малкин является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017) в составе «Питтсбурга», двукратным чемпионом мира (2012 и 2014), а также участником Олимпийских игр (2006, 2010, 2014).