Сборная Канады U20 победила Швейцарию в контрольном матче, Комтуа набрал 4 очка

Молодёжная сборная Канады победила Швейцарию в контрольном матче в рамках подготовки к стартующему 26 декабря в Ванкувере чемпионату мира 2019 года. Встреча, проходившая в Виктории, завершилась со счётом 5:3 (3:1, 1:2, 1:0) в пользу канадцев.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2019 года

В составе победителей главным героем матча стал форвард системы «Анахайм Дакс» Максим Комтуа, набравший 4 (2+2) очка. Также по разу отличились Коди Гласс, Оуэн Типпет и Джек Студничка. В составе команды Швейцарии авторами голов стали Валентин Нуссбаумер, Филипп Курашёв и Тобиас Гайссер.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, где её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.