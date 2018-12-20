Кросби: Овечкин начал на меня орать, не знаю, чего он добивался

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1) прокомментировал конфликтную ситуацию, возникшую между ним и капитаном «столичной» команды Александром Овечкиным. В первом периоде после драки между Томом Уилсоном и Джейми Олексяком лидеры команд вступили в перебранку.

«Я пытался понять, почему Уилсон не был наказан, как зачинщик драки. Я разговаривал с арбитром, а не с Овечкиным. Не понимаю, какая у него была необходимость влезать в разговор. Он начал на меня орать, не знаю, чего он добивался. Я собирался играть в хоккей, а не ругаться с ним», — приводит слова Кросби клубный журналист Джейсон МакКей.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» журналиста Брэди Треттенеро.

Счёт на 27-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Ларс Эллер. «Пингвины» ещё до свистка на перерыв не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Сидни Кросби (в большинстве) и Брайан Раст.



Овечкин прервал результативную серию из 14 матчей и голевую – из 6. В этой встрече на его счету 2 минуты штрафа, 5 бросков в створ, 6 силовых приёмов за 24.45 на льду (8.02 – в большинстве). У Евгения Кузнецова 5 бросков за 21.14. У Дмитрия Орлова «-1» и 2 броска за 21.59.