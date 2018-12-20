Задоров получил травму в игре с «Монреалем»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров получил травму нижней части тела в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:1), сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Рик Садовски. Россиянин не выходил на лёд с середины второго периода.



23-летний хоккеист установил личный антирекорд нынешнего сезона по количеству проведённого на льду времени. Задоров до матча с «Монреалем» всего два раза в сезоне играл менее 10 минут. 27 октября в игре с «Миннесотой Уайлд» он провёл на льду 8 минут 16 секунд, а во встрече с «Бостон Брюинз» (14 ноября) игровое время россиянина составило 7 минут 22 секунды.



Всего в этом сезоне Задоров провёл 34 игры в регулярном чемпионате НХЛ, забросив три шайбы и отдав две результативные передачи. Уроженец Москвы заработал 35 минут штрафного времени и показатель полезности «+9».

Никита Задоров установил личный антирекорд по игровому времени в этом сезоне НХЛ