Ландеског, Рантанен и Маккиннон набрали в сумме 155 очков за 35 игр сезона

Во втором и заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:1.



Обе шайбы в ворота канадского клуба организовало ударное звено «лавин» Микко Рантанен – Габриэль Ландеског – Натан Маккинон, а точными бросками отметились скандинавские хоккеисты.



Рантанен и Маккинон продолжают занимать первые два места в списке лучших бомбардиров сезона. Финн набрал 58 (16+42) очков, на счету канадского форварда 55 (21+34) результативных баллов. Ландеског забросил 23 шайбы и отдал 19 голевых передач. Таким образом, в сумме у трёх хоккеистов «Колорадо» 155 очков, каждый из них провёл по 35 матчей в регулярном чемпионате.



Третье место в списке бомбардиров занимает россиянин Никита Кучеров, представляющий «Тампа-Бэй Лайтнинг». В этом сезоне он набрал 50 (15+35) очков.

Финский Ягр — лучший бомбардир сезона НХЛ. Кто такой Микко Рантанен Откуда он вообще взялся?