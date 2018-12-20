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Форварды «Торонто» Мэттьюс и Марнер приняли участие в балете «Щелкунчик»

Форварды «Торонто» Мэттьюс и Марнер приняли участие в балете «Щелкунчик»
Хоккей / НХЛ

Форварды «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и Митч Марнер приняли участие в рождественской постановке балета «Щелкунчик» вместе с национальным балетом Канады, сообщает официальный сайт НХЛ.

Хоккеисты исполнили эпизодические роли кукол, стреляющих из пушки во время сражения.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» TSN.

Подобные шоу являются давней рождественской традицией в Торонто, а в роли кукол-пушкарей зачастую выступают знаменитости. В 2006 году эту роль исполнил бывший капитан «кленовых листьев» Матс Сундин, а форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли два года назад выступал на сцене вместе с королевским балетом Виннипега.

В этом сезоне Мэттьюс провёл 20 матчей и набрал 29 (17+12) очков. На счету Марнера 44 (9+35) результативных баллов в 34 играх.

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