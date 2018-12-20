Михайлов: Шумаков по манере игры не подходит под североамериканский стиль

Легендарный в прошлом форвард ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов прокомментировал переход нападающего Сергея Шумакова в «Авангард». Хоккеист подписал контракт сроком на три года.



«Принято правильное решение. ЦСКА повёл себя по-джентльменски, не пошёл на принцип, в сжатые сроки организовал взаимовыгодный трансфер. Это надо ценить.



Для меня не сюрприз, что Шумаков не задержался за океаном. По манере игры он не подходит под североамериканский стиль и традиции. Уроки пусть извлекает игрок, а у ЦСКА всё внимание гостевым матчам в Хельсинки и Санкт-Петербурге. Надо начинать новую победную серию», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.

7 декабря Шумаков прошёл драфт отказов «Вашингтон Кэпиталз». Форвард не провёл ни одного официального матча за основную команду «Вашингтона», играл только за фарм-клуб. После этого Сергей заключил контракт со «Спрингфилд Тандербёрдз». За фарм-клуб «Флориды Пантерз» Шумаков сыграл три матча, в которых забросил одну шайбу. 13 декабря фарм «Флориды» расторг контракт с игроком. В АХЛ Шумаков в общей сложности провёл 13 матчей, набрав 5 (4+1) баллов при показателе полезности «+3».