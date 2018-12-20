Принс: в Швейцарии лига похожа на АХЛ, а КХЛ креативнее, здесь можно заработать

Нападающий «Сибири» Шейн Принс, выступавший в начале сезона за «Давос», рассказал о разнице между чемпионатом Швейцарии и КХЛ.



«В КХЛ нет жёсткого потолка зарплат, и для хоккеистов это, наверное, не так уж плохо — есть возможность заработать хорошие деньги. Это преимущество для игроков, но для клубов это делает ситуацию сложнее, потому что растёт неравенство сил. Лично меня подобные неурядицы не затронули, потому что я никаких особых требований не ставлю. Не хватает денег на ленту для обмотки клюшек? Она не так дорого стоит. Если надо — куплю сам, это вообще не вопрос. Возможно, для кого-то это проблема.



Швейцарию выбирают те, кому важны условия для семьи и детей, а в России больше зарплата. Что касается меня, то в нынешнем сезоне мне намного важнее было вернуть свою игру. Деньги и остальное не играли особой роли, важнее хорошо чувствовать себя на льду, вернуть навыки и уверенность. Игра за «Давос» была моим первым опытом выступлений вне Северной Америки, но это был нетрудный переезд. В Швейцарии очень комфортно, стиль жизни, команда — всё было отлично. Но хоккейная ситуация была не такая комфортная, а это для меня главное. Именно поэтому я покинул «Давос» и теперь играю за «Сибирь», чему очень рад.



Сравнивать лиги очень трудно, потому что стили разнятся. КХЛ более креативная, здесь нужно больше думать и создавать, этим она похожа на НХЛ. Швейцарская лига сравнима с АХЛ, там много силовой борьбы и не так много техники. Для меня больше подходит КХЛ, но многие североамериканцы с удовольствием играют в NLA, там тоже приличный уровень», — сказал Принс в интервью «Чемпионату».

«Друзья говорили мне: «Ты безумец, что едешь в Сибирь, будь осторожен» У американца было предложение из НХЛ, но он выбрал Новосибирск.