Батыршин: ничего страшного, если обгоним «Автомобилист» уже после Нового года

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин поделился мнением о матче с «Металлургом» (3:4 Б) и рассказал о погоне за «Автомобилистом». Казанская команда отстаёт от уральцев на три очка, но подопечные Андрея Мартемьянова имеют одну игру в запасе.



«Хорошая игра, было приятно принимать участие в этом матче. Жалко, что мы заработали только одно очко. Но с такими командами приятно играть, потому что они демонстрируют свой хоккей, а не сушат игру. Плох только результат.



Жаль, что мы взяли только одно очко. Моё мнение – игра была «Ак Барса». Может, по броскам мы и проигрывали, но думаю, что наша команда потеряла очки.



Ничего страшного, если мы «Автомобилист» после Нового года обгоним. Главное – на финише «регулярки» быть на первом месте, потому что это даёт преимущество своей площадки. Прошлый плей-офф это подтверждает, когда мы удачно начали финал с ЦСКА», — цитирует Батыршина официальный сайт «Ак Барса».

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