КХЛ присвоила хоккеистам «Адмирала» Антропову и Гичибекову статус НСА

Дисциплинарный комитет КХЛ принял решение присвоить статус «Неограниченно свободный агент» защитнику Егору Антропову и форварду Назиру Гичибекову в связи с расторжением контракта с «Адмиралом», информирует официальный сайт лиги.



В этом сезоне Антропов провёл 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу. 26-летний хоккеист заработал показатель полезности «-4» и шесть штрафных минут. Антропов выступал за «моряков» в сезоне-2013/14, а после этого защищал цвета «Северстали», «Нефтехимика», «Трактора» и «Витязя».



Гичибеков в нынешнем сезоне провёл 19 матчей и отметился двумя результативными бросками. Показатель полезности 23-летнего форварда составил «-2» при 12 минутах штрафа. Нынешний сезон стал для спортсмена первым в КХЛ.

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