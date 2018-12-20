Харийс Витолиньш может стать главным тренером «Давоса»

Харийс Витолиньш близок к тому, чтобы возглавить швейцарский клуб «Давос», информирует Tages Anzeiger.



Согласно данным источника, 50-летний специалист является главным претендентом на то, чтобы заменить Арно Дель Курто. Швейцарский тренер работал с командой на протяжении 22 лет.



Витолиньш c 2008 по 2018 год занимал пост помощника главного тренера в ХК МВД, московском «Динамо», СКА и сборной России. Уроженец Риги дважды побеждал с бело-голубыми в Кубке Гагарина (2013 и 2014), а также выигрывал чемпионат мира в 2014 году и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.



Под руководством Дель Курто «Давос» шесть раз становился чемпионом Швейцарии (2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015), пять раз становился обладателем Кубка Шпенглера (2000-2001, 2004, 2006, 2011). В сезоне-2015/16 швейцарский клуб добрался до стадии полуфинала Лиги чемпионов.

«Давос» отправил в отставку Арно Дель Курто, он возглавлял клуб 22 года