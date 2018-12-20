«Куньлунь» — «Динамо» М: Индрашис и Закриссон начнут матч в четвёртом звене

«Куньлунь Ред Стар» и московское «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Китае. Игра состоится сегодня, 20 декабря, начало – в 14:30 мск.



«Куньлунь Ред Стар»:



Кархунен (Лазушин);

Ярвинен – Лаюнен, Ип – Лунд – Палола;

Виклунд – Бартли, Бек – Вольски – Фонтейн;

Бартулис – Джо, Сквайрз – Мертл – Латта;

Юйэнь – Локхарт – Николс.



«Динамо»:



Ерёменко (Бочаров);

Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;

Миронов – Хиетанен, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Макаров;

Пепеляев – Прибыльский, Закриссон – Индрашис – Сидляров.

«Куньлунь» проиграл шесть из последних семи матчей регулярного чемпионата, подопечные Владимира Крикунова подходят к игре с серией из двух побед.