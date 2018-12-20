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«Нэшвилл» планирует отпустить Толванена на МЧМ-2019

«Нэшвилл» планирует отпустить Толванена на МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» планирует отпустить своего нападающего Эели Толванена в сборную Финляндии на молодёжный чемпионат мира—2019, информирует Complete Hockey News.

Календарь МЧМ-2019 по хоккею

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ финский форвард сыграл только в четырёх матчах за основную команду «Нэшвилла», записав на свой счёт два (1+1) балла при показателе полезности "+2" и 0 минут штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 13 минут за матч.

19-летний Толванен в сезоне-2017/18 набрал за «Йокерит» 36 (19+17) очков в 49 матчах регулярного чемпионата и 7 (1+6) очков в 11 матчах плей-офф. После окончания сезона в КХЛ он уехал в «Нэшвилл», за который сыграл три матча в «регулярке», но в розыгрыше Кубка Стэнли неизменно оставался в запасе.

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