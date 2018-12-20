«Северсталь» расторгла контракт с Матеем Странски

Череповецкая «Северсталь» расторгла контракт с ещё одним хоккеистом, информирует официальный сайт клуба. По обоюдному соглашению сторон расторгнуто соглашение с нападающим Матеем Странски.



25-летний хоккеист в текущем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 17 встречах, записав на свой счёт 6 (3+3) баллов при показателе полезности «-1» и 12 минутах штрафного времени. В среднем Странски проводил на льду около 13,5 минут за матч.



Напомним, в декабре «Северсталь» рассталась уже с 12 игроками. Помимо Странски расторгнуты контракты с голкипером Сергеем Магариловым, защитниками Станиславом Калашниковым, Денисом Куляшом и Максимом Верёвкиным, а также нападающими Михалом Юньковым, Александром Бумагиным, Олегом Яшиным, Максим Пестушко, Евгением Григоренко, Александром Щербиной и Евгением Коротковым.

«Северсталь» за последний месяц расторгла контракты с 11 игроками