Салливан: никто не уважает Малкина и Кессела больше, чем я

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал информацию о своём конфликте с лидерами команды Евгением Малкиным и Филом Кесселом.



«Могу вам сказать, что мои отношения с Малкиным и Филом остаются одинаковыми на протяжении всего моего нахождения здесь. Все мы проходим через взлёты и падения, разные сложности по ходу сезона. Это часть работы тренера, составляющая твоего нахождения в команде, так что это часть бизнеса. Но никто не уважает игроков больше, чем я. Я верю, что между нами существует взаимное уважение. Так что это часть процесса, который объединяет нас в рамках совместного преодоления сложностей», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.