Р. Ротенберг — о «Зимней классике»: любой другой стадион даже не рассматривался

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился мнением о хоккейных матчах на стадионе футбольного «Зенита».



«Экономически целесообразно было проводить два матча в связке, и так удачно сложилось, что в календаре рядом находилась игра сборной России и «армейское» дерби, поэтому другой стадион даже не рассматривался. Для нас было важно увидеть на трибунах семьи, болельщиков с детьми. Технологичность «Газпром Арены», возможность выкатить поле и закрыть крышу, обеспечив комфортную для всех температуру, – важные преимущества.



По динамике продаж билетов мы понимали, что на арене будет аншлаг, и были к нему готовы. В современной истории нашей страны не было даже попытки собрать настолько внушительную аудиторию на хоккей. Считаю, этот матч ещё раз показал, как наш спорт любят в России.



Уже говорил, что мы ждём два аншлага. Сейчас в продаже осталось совсем немного билетов, и до начала матча они разойдутся, в этом мы уже уверены. Более того, мы готовы были собрать на трибунах и больше людей, но ограничены вместимостью стадиона. Каким бы огромным он ни был, желающих попасть на эти исторические матчи всё равно больше», — цитирует Ротенберга официальный сайт лиги.

«Можем и с Канадой сыграть, и 120 тыс. собрать». Ротенберг – о нашем хоккее В будущем хоккей может стать частым гостем на «Газпром Арене».