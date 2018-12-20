Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед игрой с США

Молодёжная сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира. Перед вторым из трёх запланированных контрольных матчей команда провела две тренировки. Игра со сборной США пройдёт в Кэмлупсе в ночь с четверга на пятницу мск.



С командой тренируется Александр Алексеев, в игре за «Ред Дир» попавший под жёсткий силовой приём.



В ходе вечернего ледового занятия в среду россияне занимались в следующих сочетаниях:



Вратари: Мифтахов, Кочетков, Тарасов.

«Белые»: Саморуков – Романов, Денисенко – Кравцов – Костин;

«Синие»: Алексеев – Ольшанский, Яремчук – Шэн – Старков;

«Красные»: Калабушкин – Волков, Муранов – Галимов – Слепец, Подколзин;

«Зеленые»: Рубинчик – Валитов, Марченко – Ив.Морозов – Шашков;

«Оранжевые»: Ил. Морозов – Журавлев, Чехович – Хованов – Коваленко.



Нападающий Артём Николаев не выходил на лёд из-за последствий неудачного столкновения с соперником в игре со Швецией.

«В смысле ещё один главный?» Брагин — о Знарке и МЧМ Главный тренер «молодёжки» рассказал, как команда готовится к МЧМ в Ванкувере.