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Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед игрой с США

Стали известны сочетания молодёжной сборной России перед игрой с США
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира. Перед вторым из трёх запланированных контрольных матчей команда провела две тренировки. Игра со сборной США пройдёт в Кэмлупсе в ночь с четверга на пятницу мск.

С командой тренируется Александр Алексеев, в игре за «Ред Дир» попавший под жёсткий силовой приём.

В ходе вечернего ледового занятия в среду россияне занимались в следующих сочетаниях:

Вратари: Мифтахов, Кочетков, Тарасов.
«Белые»: Саморуков – Романов, Денисенко – Кравцов – Костин;
«Синие»: Алексеев – Ольшанский, Яремчук – Шэн – Старков;
«Красные»: Калабушкин – Волков, Муранов – Галимов – Слепец, Подколзин;
«Зеленые»: Рубинчик – Валитов, Марченко – Ив.Морозов – Шашков;
«Оранжевые»: Ил. Морозов – Журавлев, Чехович – Хованов – Коваленко.

Нападающий Артём Николаев не выходил на лёд из-за последствий неудачного столкновения с соперником в игре со Швецией.

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