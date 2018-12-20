Брагин: рассчитываем увидеть положительные изменения в игре с США

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин поделился ожиданиями от контрольного матча со сборной США перед молодёжным чемпионатом мира.



Календарь МЧМ-2019 по хоккею



«Во вчерашней игре со шведами многое не устроило в тактическом плане. В выигранном первом периоде что-то получалось, а во втором и третьем правильно играли только моментами. Понятно, что у хоккеистов достаточно давно не было игровой практики, да и в одном составе давно не выступали. Внимательно разобрали прошедший матч, ещё раз объяснили ребятам, что от них требуется. Рассчитываем увидеть положительные изменения уже в ближайшей контрольной игре с США», — приводит слова специалиста официальный сайт Федерации хоккея России.

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