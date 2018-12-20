«Торпедо», «Авангард», «Северсталь» и «Динамо» Мн — в финале конкурса чирлидеров

«Чемпионат» подвёл итоги голосования в конкурсе групп поддержки команд КХЛ. В финал от Западной конференции по итогам голосования вышли группы поддержки минского «Динамо» и череповецкой «Северстали», которые присоединились к финалистам от Востока — нижегородскому «Торпедо» и омскому «Авангарду».



Группы поддержки – неотъемлемая часть матчей КХЛ, красивые девушки в ярких костюмах танцуют, крутят кульбиты и сальто, улыбаются и заряжают эмоциями трибуны. «Чемпионат» традиционно проводит конкурс на лучшую группу поддержки. В 2016 году его выиграла группа поддержки «Спартака», а в 2017-м в голосовании победили девушки-чирлидеры «Торпедо».



Голосование по Западной конференции проходило в хоккейном сообществе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте». Голосовать можно было до 19:00 мск 20 декабря.

Выбери самую яркую группу поддержки в КХЛ. Полуфиналы Запада Второй раунд самого красивого конкурса «Чемпионата».