Крикунов: Ерёменко поддержал «Динамо» в тяжёлый момент, выручил нас

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:2).



«У нас вторая игра на Дальнем Востоке, можно сказать, в дальнем выезде. Начало игры мы проспали, были не готовы, наверное, к такой игре. Хорошо, что во втором периоде проснулись, забили один гол, потом до удаления — второй гол, и третий был. Слава богу, выстояли в третьем периоде, когда играли в меньшинстве, «отоборонялись».



Хочу сказать спасибо ребятам, хорошо сыграл у нас Ерёменко, было пару моментов опасных, выручил нас. Он молодец, что в тяжёлый момент поддержал ребят. Благодарен ребятам за работу, что в такой ситуации, когда счёт был 0:2, сумели выиграть», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и обыграло «Куньлунь»