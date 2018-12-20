Хоккейный клуб «Сочи» представил альтернативную форму на матчи со «Спартаком», которые пройдут 22 и 30 декабря.



Главный элемент данной формы – логотип. На лицевой стороне свитера изображена альтернативная эмблема, в центре которой – название города и клуба, а снизу и сверху две визитные карточки города – море и морской порт. Основным цветом является белый, а низ свитера и его рукава украшают полосы в фирменных цветах «леопардов». При этом увеличилось присутствие на форме жёлтого цвета. Он стал основным для гамаш, которые закрывают щитки хоккеистов на ногах, а также в жёлтый окрашены плечи и низ свитера.

Посмотреть фото альтернативной формы хоккейного клуба «Сочи» также можно в «твиттере» команды.