Шаров: всегда, когда забиваешь два гола, появляются мысли о хет-трике

Нападающий новосибирской «Сибири» Александр Шаров прокомментировал домашнюю победу над хабаровским «Амуром» (4:3).



«Хорошо, что забили свои голы и смогли выиграть. Первый период начали плохо, во втором прибавили, забросили хорошие шайбы и смогли добиться результата. Не знаю, что не получилось в начале встречи. Может быть, не настроились, а может, наоборот, чересчур хотели. Непонятная какая-то игра была. Главное, что перестроились. Может быть, сказалась игра с «Локомотивом», где мы много эмоций выплеснули.



Надеюсь, что мои лучшие матчи ещё впереди. Повезло, партнёры дали хорошие пасы, я забил. Хотелось бы, чтобы так было и дальше. Были ли мысли о хет-трике? Всегда, когда забрасываешь две шайбы, появляются мысли зайти на третью. Хорошо, что выстояли. Почему так сложно играем с командами, равными по уровню, и намного лучше — с фаворитами? Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Повторю, главное, что смогли взять два очка», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» одолела «Амур», выиграв четвёртый из пяти последних матчей