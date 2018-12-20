Борщевский: грубые ошибки повлияли на исход матча с «Сибирью»

Главный тренер хабаровского «Амура» Николай Борщевский прокомментировал поражение от «Сибири» (3:4).



«Как и предполагали, игра будет очень напряжённая. Обеим командам нужны очки. Поэтому все 60 минут игра держала в напряжении. Мы провели хороший первый период, начало второго, но грубые ошибки повлияли на исход матча. Потом было сложно отыгрываться, но, несмотря на это, ребята бились до конца. Не получилось, но по самоотдаче претензий к ребятам нет.



Грбас играет в большинстве, меньшинстве, универсальный защитник. По первым матчам произвёл хорошее впечатление. Кто вернётся первым из травмированных, я пока сказать не могу», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» одолела «Амур», выиграв четвёртый из пяти последних матчей